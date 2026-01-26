Умер один из создателей отряда "Центроспас" МЧС Легошин

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Заслуженный спасатель России Андрей Легошин ушел из жизни в 63 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его окружение.

"Андрей Легошин скончался (в понедельник. – Прим. ред.) 26 января у себя дома", – сказал собеседник агентства.

Причина смерти в настоящее время устанавливается.

Легошин родился 18 марта 1962 года в городе Железнодорожном в Московской области. Окончил Московский энергетический институт и профессионально занимался альпинизмом.

Вместе со своим братом Владимиром он был одним из создателей отряда "Центроспас" МЧС в 1992 году. В 1996 году возглавил это подразделение, а после 2003-го перешел на службу в центральный аппарат МЧС.

Кроме того, Легошин ликвидировал последствия землетрясения в Армении в 1988 году. В числе его специальностей: проведение спасательных работ на авиационной технике, пожарный-спасатель, газоспасатель, парамедик и парашютист.

Легошин был награжден двумя орденами Мужества, медалями "За отвагу" и "За спасение погибавших", а также ведомственными наградами МЧС.