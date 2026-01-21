Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 16:42

Наука

Физик-теоретик Юрий Симонов умер на 92-м году жизни

Фото: mephi.ru

Сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) имени Алиханова НИЦ "Курчатовский институт" Юрий Симонов умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НИЯУ "МИФИ".

В публикации уточняется, что Симонов был доктором физико-математических наук, выпускником МИФИ и одним из старейших сотрудников "Курчатовского института". Подробностей о причинах его смерти не приводится.

Ученый родился в 1934 году. В 1963 году он защитил кандидатскую диссертацию "Аналитичность и унитарность в теории элементарных частиц". В ИТЭФ Симонов заведовал лабораторией теории ядра и элементарных частиц.

Он был автором свыше 300 научных работ и являлся создателем крупной научной школы в области физики сильных взаимодействий. Его работы имеют свыше 4 тысяч цитирований.

Читайте также


наука

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика