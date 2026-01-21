Физик-теоретик Юрий Симонов умер на 92-м году жизни

Фото: mephi.ru

Сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) имени Алиханова НИЦ "Курчатовский институт" Юрий Симонов умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НИЯУ "МИФИ".

В публикации уточняется, что Симонов был доктором физико-математических наук, выпускником МИФИ и одним из старейших сотрудников "Курчатовского института". Подробностей о причинах его смерти не приводится.

Ученый родился в 1934 году. В 1963 году он защитил кандидатскую диссертацию "Аналитичность и унитарность в теории элементарных частиц". В ИТЭФ Симонов заведовал лабораторией теории ядра и элементарных частиц.

Он был автором свыше 300 научных работ и являлся создателем крупной научной школы в области физики сильных взаимодействий. Его работы имеют свыше 4 тысяч цитирований.

