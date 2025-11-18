Морской биолог Сергей Масленников умер на 63-м году жизни

Фото: imb.dvo.ru

Выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщает пресс-служба ННЦМБ.

Ученый скоропостижно скончался 17 ноября в китайском городе Янтай, куда приехал по работе.

Коллеги и друзья, а также руководство ННЦМБ выразили соболезнования семье и близким Масленникова.

Масленников родился в 1963 году. Завершив обучение в школе, он поступил на биолого-почвенный факультет Дальневосточного государственного университета. Затем он продолжил образование в очной аспирантуре при ДВО РАН, выбрав направление "гидробиология".

В 1997 году Масленников успешно защитил кандидатскую диссертацию по этой научной дисциплине, а через 10 начал работать в ДВО РАН. В 2007 году ему присвоили звание доцента по гидробиологии.

За свою карьеру ученый опубликовал более 60 научных работ, охватывающих гидробиологию, экологию, марикультуру и аквакультуру. Более того, в сотрудничестве с коллегами из Центра аквакультуры Масленников стал первым в России специалистом, достигшим высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов при их искусственном разведении.