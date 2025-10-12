Скончался выдающийся разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н. Л. Духова, Герой Труда РФ Юрий Бармаков скончался на 94-м году жизни, сообщили в институте, входящим в госкорпорацию "Росатом".

Причина смерти не уточняется.

Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. В 1955 году он окончил Московский инженерно-физический институт, который в настоящее время называется Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", по специальности "физическое приборостроение".

В апреле того же года прибыл на Опытный завод № 25 московского филиала № 1 Конструкторского бюро № 11 Министерства среднего машиностроения СССР, который был преобразован в ВНИИА им. Духова в 1992 году.

На предприятии Бармаков работал инженером, а позже получил должности старшего инженера и старшего научного сотрудника. С 1962 по 1972 трудился в должности начальника научно-исследовательской лаборатории, с 1972 года – заместителем, с 1987-го – первым заместителем главного конструктора.

В том же году его назначили директором института, он возглавлял его до 2008 года. Бармаков впервые в отрасли организовал серийное производство штатных систем электрического и нейтронного инициирования ядерных зарядов в рамках института.

В 1968 году ученый получил премию СССР за разработку внедрение первой автоматизированной системы контроля ядерных боеприпасов, в 1983 году стал лауреатом Ленинской премии за разработку ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования, а в 2002 году стал заслуженным деятелем науки России.

Кроме того, Бармаков был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Почета и советским орденом Трудового Красного Знамени. В 2022 году Владимир Путин вручил ему золотую звезду Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом.

