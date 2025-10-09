Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 13:45

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Mirror: актер Рон Дин умер в возрасте 87 лет

Актер Рон Дин умер в возрасте 87 лет

Фото: кадр из фильма The Breakfast Club; режиссер – Джон Хьюз; производство – Universal Pictures

Американский актер Рон Дин, известный по роли детектива Майкла Вюрца в "Темном рыцаре", скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил журнал Mirror со ссылкой на близких артиста.

Актер умер в кругу семьи и друзей. Подробности о причинах смерти не разглашаются.

Дин родился 15 августа 1938 года в Чикаго. Актерскую карьеру начал в 1976-м с картины "Последнее дело", которую холодно приветствовали критики.

В фильмографии артиста, насчитывающей более 80 лент, преобладают такие жанры, как драма, криминал и комедия. При этом наибольшую популярность он получил благодаря ролям полицейских и военных.

Например, в фильме Пола Брикмана "Рискованный бизнес" Дин сыграл детектива вместе с Томом Крузом. Также он исполнил главную роль в культовой картине "Клуб "Завтрак".

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика