Mirror: актер Рон Дин умер в возрасте 87 лет

Американский актер Рон Дин, известный по роли детектива Майкла Вюрца в "Темном рыцаре", скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил журнал Mirror со ссылкой на близких артиста.

Актер умер в кругу семьи и друзей. Подробности о причинах смерти не разглашаются.

Дин родился 15 августа 1938 года в Чикаго. Актерскую карьеру начал в 1976-м с картины "Последнее дело", которую холодно приветствовали критики.

В фильмографии артиста, насчитывающей более 80 лент, преобладают такие жанры, как драма, криминал и комедия. При этом наибольшую популярность он получил благодаря ролям полицейских и военных.

Например, в фильме Пола Брикмана "Рискованный бизнес" Дин сыграл детектива вместе с Томом Крузом. Также он исполнил главную роль в культовой картине "Клуб "Завтрак".