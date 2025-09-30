Умер актер фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

На 89-м году жизни умер актер Геннадий Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила телеведущая Ника Стрижак.

"Завтра ему бы исполнилось 89 лет. Мои соболезнования Алексею и всей семье", – отметила она.

Нилов родился 1 октября 1936 года в Ленинградской области. В школе он руководил драмкружком и сам ставил спектакли. В 1959 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

В возрасте 10 лет Нилов снялся в массовке в военной драме "Подвиг разведчика", главную роль в которой исполнил его дядя Павел Кадочников. Во время учебы в институте снимался в фильмах "В твоих руках жизнь", "Шинель" и "Поднятая целина".

Затем актера приняли в киностудию "Ленфильм", где он проработал свыше 30 лет. Зрителям он запомнился по роли шахтера Ивана Кондакова в фильме "Человек с будущим" и по роли физика Степана Сундукова в комедии "Три плюс два".

Также Нилов снимался в фильмах "Продавец воздуха", "Снегурочка", "Миссия в Кабуле", "Прощание с Петербургом", "Сержант милиции", "Капитан Немо", "Звезда пленительного счастья" и других.

