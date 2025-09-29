Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Фото: vakhtangov.ru

Ушла из жизни заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова, заслуженный деятель искусств России Татьяна Агаева, сообщает "МК" со ссылкой на пресс-службу театра.

Уточняется, что она скончалась после продолжительной болезни. Ей было 78 лет. О дате и времени прощания с Агаевой будет объявлено дополнительно.

Она родилась в 1946 году. Театру Вахтангова Агаева посвятила более 37 лет жизни. Она была соавтором и музыкальным руководителем свыше 70 спектаклей, включая "Евгения Онегина", "Пиковую даму", "Аленький цветочек", "Красную шапочку" и "Сказку о царе Салтане". Агаева работала вместе с такими режиссерами, как Римас Туминас, Петр Фоменко, Владимир Иванов и многими другими.

Также она принимала участие в записи музыки к более чем 150 фильмам, включая киноработы Эльдара Рязанова, Марка Захарова и Никиты Михалкова. Кроме того, ее голос звучит в фильмах "Обыкновенное чудо" и "Мэри Поппинс, до свидания".

