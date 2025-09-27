Умер актер из "Ментовских войн" и "Тайн следствия" Александр Иовлев

Фото: teatrzcr.ru

Умер режиссер, актер, композитор Александр Иовлев, сообщает пресс-служба театрального центра "За Черной речкой".

Иовлеву было 79 лет. Уточняется, что церемония прощания с артистом прошла 27 сентября в Центральном зале петербургского крематория.

Иовлев родился в 1945 году. В 1973 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, впоследствии работал на Ленинградском радио, ставил спектакли в театрах "Интерателье" и "Эсперанты". В 1999 году он начал свой путь в театре "За Черной речкой".

С начала 2000-х годов он также начал сниматься в кино, появившись в таких проектах, как "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Омут" и "Тамбовская волчица".

