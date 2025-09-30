Умер автор романа "Охота на пиранью" Александр Бушков

Фото: ТАСС/Иванов Виталий

Российский писатель и публицист Александр Бушков умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил его друг и писатель Дмитрий Иванов, сославшись на жену Бушкова.

Уточняется, что в сентябре писатель лег в больницу, где проходил лечение от пневмонии. В понедельник, 29 сентября, у Бушкова остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, но им это не удалось.

Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года в городе Минусинске. Карьеру писателя он начал в редакции "Молодой гвардии". Свою первую книгу выпустил в 1986 году.

Писатель стал широко известен благодаря циклам романов "Пиранья", "Бешеная" и "Сварог". По роману "Охота на пиранью" в 2006 году был снят одноименный фильм.