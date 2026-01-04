Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово сняты, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В воскресенье, 4 января, в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково были введены временные ограничения. Авиагавани временно не принимали и не выпускали воздушные суда.

Спустя время ограничения сняли в аэропорту Внуково, а затем в авиагавани Жуковский.

На этом фоне сообщалось об атаках БПЛА на столицу. По последним данным, на подлете к Москве сбито уже 40 БПЛА.