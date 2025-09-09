Умер доктор биологических наук Борис Ригин

Фото: vk.com/virvavilov

Доктор биологических наук и главный научный сотрудник отдела генетики Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова Борис Ригин умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В институте отметили, что Ригин написал свыше 120 научных работ, в том числе был соавтором 5 монографий. Под его руководством защищено более 10 кандидатских и докторских диссертаций.

Помимо этого, Ригин является главой проекта "Доноры и генетические коллекции растений", который реализуется в рамках госпрограммы, а также руководителем проекта "Исследование и разработка, реализуемая государственными научными центрами" федеральной целевой научно-технической программы.

Ригин родился в 1934 году. В 1958-м он завершил обучение в Ленинградском сельскохозяйственном институте и начал работать в лаборатории генетики и анатомии ВИР. Сперва он был младшим научным сотрудником, а затем, с 1988-го, доктор биологических наук стал заведующим, с 2025-го – почетным профессором института.

Кроме того, ему были вручены медали "Ветеран труда" от Президиума Верховного Совета СССР и "В память 300-летия Санкт-Петербурга" от главы государства. Также он был награжден почетными грамотами Российской академии сельскохозяйственных наук и НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. В 1997–2003 годах Ригин получил Государственную научную стипендию.

Профессор внес вклад в развитие генетики сельскохозяйственных культур. В частности, он исследовал морозоустойчивость и быстрое созревание пшеницы, ячменя и иных растений. Более того, Ригин создал программу по сохранению генетических ресурсов.

