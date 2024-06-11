Умер японский биохимик, открывший первый статин

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Японский почетный профессор биохимии Акира Эндо, открывший первый статин, скончался в возрасте 90 лет, передает телеканал NHK.

Источник, близкий к семье, рассказал, что Эндо скончался в доме престарелых в Токио 5 июня.

Акира Эндо родился в 1933 году в префектуре Акита. Эндо окончил факультет сельскохозяйственных наук в университете Тохоку. Позже он работал в фармацевтической компании. Затем он стал профессором на факультете сельскохозяйственных наук Токийского университета сельскохозяйственных и технологических наук.

С 1970-х годов Эндо разрабатывал лекарство для снижения холестерина в крови. В 1973 году он открыл, что статин, ингибитор HMG-CoA редуктазы, подавляет синтез холестерина в организме и значительно снижает его уровень. За свои достижения он был удостоен рядом международных премий.

