25 января, 11:19

Технологии
Bloomberg: Meta обвинили в обмане из-за доступа к перепискам в WhatsApp

Meta обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp

Фото: depositphotos/rafapress

Компанию Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам пользователей в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc., утверждая, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера WhatsApp… группа истцов утверждает, что утверждения Meta о приватности ложные", – говорится в сообщении.

По данным агентства, речь касается технологии сквозного шифрования, благодаря которой, как утверждают в компании, обеспечивается доступ к переписке только для ее участников.

Как указали истцы, на самом деле корпорация хранит содержание переписок, а ее сотрудники могут получать доступ.

Иск был подан в окружной суд США в Сан-Франциско. Истцами выступили граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР.

Ранее Meta объявила о глобальном временном ограничении доступа несовершеннолетних пользователей к функции ИИ-персонажей в своих приложениях. Он будет приостановлен для всех пользователей, указавших подростковый возраст при регистрации, а также для тех, кого внутренние системы распознавания Meta идентифицируют как несовершеннолетних.

В обновленной версии родители получат расширенные возможности управлять тем, каким ИИ-персонажам их дети могут писать сообщения и как взаимодействовать с ними.

