Новости

Новости

25 января, 08:31

Политика

МИД РФ не исключил учений с Минском по отработке применения нестратегического ЯО

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия допускает проведение с Белоруссией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в будущем. Об этом РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он напомнил, что в июне 2024 года подразделения белорусских вооруженных сил уже были задействованы во втором этапе учений. В его рамках отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО.

"При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем. Планирование маневров, их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран", – подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поручении Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Глава Белого дома подчеркнул, что США якобы обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна.

Владимир Путин, в свою очередь, поручил ведомствам в России внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям. Он посчитал необходимым изучить целесообразность подготовки к испытаниям, а не начинать их немедленно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пока речи не идет о непосредственном начале подготовки – сначала необходимо всесторонне оценить ситуацию, чем будут заниматься специалисты.

