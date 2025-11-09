Песков: Россия рассматривает целесообразность подготовки к ядерным испытаниям

Фото: kremlin.ru

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, российские власти изучают ситуацию и оценивают целесообразность ответных мер.

"Мы слышали заявление от президента Соединенных Штатов, в котором он: а – сказал, что Россия и Китай занимаются испытаниями ядерных вооружений, б – что Америка в самое ближайшее время сделает то же самое", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что Кремль точно знает: ни Россия, ни Китай испытаниями не занимаются.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Владимир Путин поручил Совбезу России в межведомственном формате проанализировать ситуацию и определить, целесообразно ли Москве начинать подготовку к собственным ядерным испытаниям.

При этом Песков особо отметил, что пока речь не идет о непосредственном начале подготовки – сначала необходимо всесторонне оценить ситуацию, чем будут заниматься специалисты.

Ранее Трамп заявил о поручении Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он подчеркнул, что США якобы обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна.

Путин в свою очередь поручил ведомствам в России внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям. Он посчитал необходимым изучить целесообразность подготовки к испытаниям, а не начинать их немедленно.