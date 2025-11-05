Белоусов назвал целесообразной подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям

Фото: министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". Он заявил об этом в докладе Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза.

По словам Белоусова, США работают над созданием новой межконтинентальной ракеты Sentinel с ядерной боеголовкой, ее дальность составит 13 тысяч километров. Идут работы над стратегической подводной лодкой "Колумбия", и разрабатывается тяжелый бомбардировщик B-21 Raider. Помимо этого, в США предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа "Огайо".

"Хочу подчеркнуть именно расконсервацию. Их полной загрузки баллистическими ракетами "Трайдент II". Проводятся подготовительные мероприятия для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия", – обратил внимание Белоусов.

Он также указал на то, что американская программа "Золотой купол" предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая. Министр отметил, что США последовательно выходят из договоров по стратстабильности.

Например, в 2002 году они вышли из Договора по ПРО, в 2019м – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020 году – из Договора по открытому небу. Возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать "вполне логичным" шагом Вашингтона по разрушению стратегической стабильности.

В то же время в Штатах активно наращивают стратегические и наступательные вооружения. Белоусов подчеркнул, что ориентироваться нужно не только на заявления и высказывания политический деятелей, но и на действия США.

"Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противнику неприемлемого ущерба в любых условиях обстановки и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны", – добавил он.

В ходе совещания Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Президент указал на то, что необходимо собрать дополнительную информацию по данному вопросу, провести ее анализ.

На совещании также выступил глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он указал на то, что американская сторона не дает официальных пояснений по заявлению главы Белого дома Дональда Трампа о вопросе возобновления ядерных испытаний.

Герасимов отметил, что это не дает оснований полагать, что США не приступят к подготовке и проведению ядерных испытаний в ближайшем будущем. Необходимо принять соответствующие меры, иначе будет упущено время и возможности по современному реагированию на действия американской стороны.

"Так как на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет", – пояснил глава Генштаба.

Трамп поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия 30 октября. Глава Белого дома подчеркнул, что у США этого вида вооружений больше, чем у кого бы то ни было. Однако до этого момента американская сторона не проводила испытаний с ним.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Штаты являются суверенной страной, которая имеет право на независимые решения. Однако он вспомнил слова Путина, который подчеркивал, что Москва будет действовать соответственно ситуации в случае, если какое-либо государство нарушит международный мораторий на ядерные испытания.

