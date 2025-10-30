Американский генерал указал на неизбежность войны после заявлений Трампа

Фото: ТАСС/Zuma/Mark Reinstein

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн высказался о неизбежной войне после слов американского лидера про испытания ядерного оружия. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Изменения в политическом курсе могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными, война становится неизбежной", – говорится в его публикации.

Генерал обратился к военным Соединенных Штатов и призвал их "потуже завязать ботинки".

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. Президент США объяснил, что принял такое решение как ответ на аналогичные действия со стороны других стран.

При этом глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил об отсутствии технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний, прерванных еще в 1992 году. Также другой американский эксперт Гэри Сеймор указывал, что решение США может обернуться на пользу России и Китаю.

