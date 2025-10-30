Песков: Россия и США не вступили в новую гонку вооружений

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Москва и Вашингтон не вступили в новую гонку вооружений, несмотря на проведенные в России испытания ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" и заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США опережают страны в сфере атомных подводных лодок. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России также прокомментировал приказ Трампа о возобновлении ядерных испытаний в США. Песков выразил надежду на то, что российская сторона корректно довела до американского лидера сведения о тестировании "Буревестника" и "Посейдона". Он обратил внимание на то, что испытание первого на ядерной установке не подпадает под ограничения.

"Если каким-то образом (Трампом. – Прим. ред.) имеется в виду испытание "Буревестника", то это не является ядерным испытанием ни коим образом", – заявил представитель Кремля, указав, что многие государства занимаются развитием собственных систем обороны.

В контексте этой темы Песков отметил, что США являются суверенной страной, которая имеет право на независимые решения. Однако пресс-секретарь президента России вспомнил слова Владимира Путина, заявлявшего, что Москва будет действовать соответственно ситуации в случае, если какое-либо государство нарушит международный мораторий на ядерные испытания.

Сегодня, по словам представителя Кремля, у России нет сведений о проведении странами ядерных испытаний, о чем ранее сообщал Трамп. В связи с этим Песков напомнил, что во всем мире продолжает действовать мораторий.

Кроме того, он рассказал, что США до публичных заявлений Трампа не сообщали российской стороне о планах возобновить ядерные испытания. При этом стороны во время экспертных переговоров Москвы и Вашингтона не раз говорили про необходимость ядерного разоружения. Однако в настоящее время данные обсуждения не проводятся.

"Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени", – указал пресс-секретарь президента России.

Путин 26 октября объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. По словам президента, данный снаряд является уникальным, так как подобного нет ни у кого в мире.

Глава государства поручил, чтобы для размещения ракеты была подготовлена соответствующая инфраструктура. Также он призывал определить возможные способы применения "Буревестника".

Через несколько дней Путин рассказал об "огромном успехе", которого удалось достичь во время испытаний подводного безэкипажного комплекса "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. По его словам, в мире нет подобного аппарата по скоростям и по глубинам движения. Кроме того, как отметил президент, торпеду невозможно перехватить.

Трамп после этого поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия. Глава Белого дома напомнил, что у США ядерного оружия больше, чем у кого бы то ни было. Однако до этого момента американская сторона не проводила испытаний с соответствующим вооружением.

