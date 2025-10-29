Медведев назвал аппарат "Посейдон" оружием судного дня

Фото: kremlin.ru

Подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой можно рассматривать в качестве оружия судного дня. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, именно это отличает данный вид вооружения от крылатой ракеты "Буревестник".

Также политик поздравил друзей России с успешным испытанием "Посейдона", о котором Владимир Путин объявил 29 октября. Президент объяснил, что речь идет о подводном безэкипажном комплексе с ядерной энергетической установкой.

Глава государства также отметил, что в мире нет аппарата, аналогичного по скоростям и по глубине движения. Помимо этого, он превосходит по мощности межконтинентальную ракету "Сармат".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "Посейдон" абсолютно новым шагом с точки зрения обеспечения безопасности России. По его словам, аппарат представляет перспективные и прорывные технологии, которые могут использоваться также в экономике и для мирных целей.

