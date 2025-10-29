Картаполов заявил о способности "Посейдона" выводить из строя государства

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Подводный аппарат "Посейдон" является мощным видом оружия, которое может вывести из строя целые государства. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет", – приводит его слова ТАСС.

Также парламентарий подчеркнул, что к настоящему времени в мире не существует средств противодействия этому вооружению.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "Посейдон" абсолютно новым шагом с точки зрения обеспечения безопасности России. По его словам, аппарат представляет перспективные и прорывные технологии, которые могут использоваться также в экономике и для мирных целей.

Вместе с тем пресс-секретарь президента рассказал, что Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями на ядерной установке, однако получил подробный доклад.

Как подчеркнул Песков, Россия, испытывая такие перспективные вооружения, как "Буревестник" или "Посейдон", информирует об этом заинтересованные стороны в соответствии с международными правилами и договоренностями.

Путин сообщил о проведении испытаний "Посейдона" 29 октября, назвав это "огромным успехом". Президент объяснил, что это подводный безэкипажный комплекс с ядерной энергетической установкой.

Глава государства также отметил, что в мире нет аппарата, аналогичного по скоростям и по глубине движения.