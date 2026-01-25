Форма поиска по сайту

25 января, 07:44

Политика
Главная / Новости /

Berliner Zeitung: ЕС может изменить курс в отношении Украины из-за скандала с Зеленским

ЕС может изменить курс в отношении Украины из-за скандала с Зеленским – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Gian Ehrenzeller

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре политического скандала из-за личной защиты президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного дела, затрагивающего его ближайшее окружение. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

По оценкам экспертов, основная претензия к фон дер Ляйен – уклонение от привлечения Зеленского к ответственности и чрезмерно мягкая позиция в отношении украинских властей. При этом критика обострилась в момент, когда ЕС утверждает новый пакет финансовой помощи Украине на 90 миллиардов евро.

Издание отмечает, что этот скандал способен серьезно повлиять на дальнейшую политику Евросоюза в отношении Киева. Растущие объемы финансирования и продолжающиеся коррупционные расследования ставят под вопрос устойчивость текущего курса ЕС.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", а также у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. В ходе расследования было установлено, что фигуранты создали коррупционную схему, нанесшую ущерб государственному предприятию на сумму около 100 миллионов долларов.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и его финансиста Александра Цукермана. Кроме того, он потребовал отставки главы "Энергоатома" Петра Кочина и Германа Галущенко.

Позже в материалах дела появилась информация о том, что президент Украины также был упомянут в обвинительном заключении по делу Миндича. По данным НАБУ, бизнесмен занимался коррупционной деятельностью, используя свои дружеские отношения с Зеленским.

