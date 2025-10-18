Лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин умер в возрасте 103 лет

Фото: ТАСС/Zuma

Китайский физик, лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, он умер в Пекине из-за болезни.

Ян Чжэньнин родился в 1922 году в Китае. В 1940-х он начал учиться в США. Чжэньнин работал над различными предметами в области физики, однако его основные интересы были сосредоточены в статистической механике и принципах симметрии.

В 1957 году он был удостоен Нобелевской премии за исследования, проведенные совместно с ученым Цзундао Ли.

Американская молодежная торговая палата назвала Яна Чжэньнина одним из выдающихся молодых людей 1957 года. Он также получил почетную докторскую степень Принстонского университета.

Позже Ян Чжэньнин вернулся в Китай и преподавал в Университете Цинхуа.

