18 октября, 11:22Наука
Лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин умер в возрасте 103 лет
Фото: ТАСС/Zuma
Китайский физик, лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, он умер в Пекине из-за болезни.
Ян Чжэньнин родился в 1922 году в Китае. В 1940-х он начал учиться в США. Чжэньнин работал над различными предметами в области физики, однако его основные интересы были сосредоточены в статистической механике и принципах симметрии.
В 1957 году он был удостоен Нобелевской премии за исследования, проведенные совместно с ученым Цзундао Ли.
Американская молодежная торговая палата назвала Яна Чжэньнина одним из выдающихся молодых людей 1957 года. Он также получил почетную докторскую степень Принстонского университета.
Позже Ян Чжэньнин вернулся в Китай и преподавал в Университете Цинхуа.