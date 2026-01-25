Форма поиска по сайту

25 января, 09:44

Город

Экскурсоводы назвали популярные площадки фестиваля "Усадьбы Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экскурсии, театрализованные лекции и мастер-классы подготовили для жителей и гостей столицы в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы". Он проходит с 1 декабря по 28 февраля, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Флагманская площадка фестиваля находится в музее-заповеднике "Коломенское". По мнению экскурсоводов, она является одной из самых популярных площадок. Здесь можно сделать памятный снимок в ретрофотоателье или отправить открытку с видами столичных усадеб с почтовой станции. Кроме того, на площадке работает чайная станция.

Гид Татьяна Десятникова отметила, что проект "Усадьбы Москвы" помогает раскрывать известные пространства с новой стороны.

"Особенно здорово, что теперь гости могут не только совершить прогулку и узнать исторические факты, но и стать частью усадебной жизни другой эпохи, получить необычный эмоциональный опыт", – сказала Десятникова.

Ее коллега Людмила Крюкова также считает, что фестиваль положительно влияет на культуру отдыха в столице. Мероприятия фестиваля популяризируют усадебную культуру.

Эксперты отмечают, что самыми популярными остаются и площадки в "Царицыне", усадьбах Кусково и Люблино. Фестивальные зоны также разместили на Манежной и Болотной площадях, Тверском бульваре.

В этом сезоне в рамках фестиваля заработал зимний маршрут "Москва усадебная" с элементами интерактивной игры. Участники могут получить маршрутную карту на любой фестивальной площадке и отправиться в путешествие по 14 историческим объектам. Среди них дворец Разумовских, особняк семьи Хитрово на Арбате и другие.

Гиды назвали такой формат интерактивной игры увлекательным и познавательным. Они также рекомендуют участникам игры заранее уточнять часы работы музеев, учитывать расстояния между площадками и не пытаться посетить все места сразу.

Ранее более 212 тысяч горожан приняли участие в голосовании на проекте "Активный гражданин", посвященном событиям проекта "Зима в Москве". Они назвали свои любимые мероприятия и отметили наиболее интересные площадки.

Лидером опроса стал фестиваль "Путешествие в Рождество". На втором по популярности месте оказались арт-павильоны проекта "Сделано в Москве".

