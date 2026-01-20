"Активные граждане" выбрали самые яркие события проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Более 212 тысяч горожан приняли участие в голосовании на проекте "Активный гражданин", посвященном событиям проекта "Зима в Москве". Они назвали свои любимые мероприятия и отметили наиболее интересные площадки, передает портал мэра и правительства столицы.

Лидером опроса стал фестиваль "Путешествие в Рождество", который объединил 35 площадок по всей Москве. Горожане в рамках фестиваля смогли посетить спектакли, мастер-классы, принять участие в спортивных мероприятиях и ледовых представлениях.

Кроме прочего, любой желающий мог присоединиться к благотворительным акциям и помочь детям из новых регионов России и участникам СВО. Для этого неравнодушные граждане приносили свои презенты в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает".

На втором по популярности месте оказались арт-павильоны проекта "Сделано в Москве". Москвичи и гости города смогли ознакомиться с товарами локальных столичных брендов на площадках "Мандарин", "Коробка конфет" и "Самовар" и при желании приобрести продукцию от московских брендов.

Также "Активные граждане" отметили благотворительную акцию "Добрая елка". Каждый ее участник может исполнить желание ребенка и подарить тепло и внимание тем, кто в этом нуждается больше всего. На шарах, украшающих новогодние деревья, а также на сайте акции написаны мечты детей из многодетных, приемных, малообеспеченных семей, маленьких пациентов, проходящих длительное лечение, детей участников спецоперации.

До этого москвичей и гостей столицы пригласили на спортивный мультифестиваль на Южном катке олимпийского комплекса "Лужники", катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца". Мероприятие станет продолжением серии тематических фестивалей, которые проходят на московских катках. Принять участие в нем можно бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться.