Игры и мастер-классы пройдут в рамках проекта "Зима в Москве" на западе столицы

Фото: пресс-служба префектуры западного административного округа города Москвы

Познавательная викторина, танцевальный флешмоб и мастер-классы проведут в рамках проекта "Зима в Москве" на западе столицы. Гостей ждут на мероприятиях в районе Солнцево и парке "Пионерский", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 16:00 24 января в Солнцеве пройдет праздничное мероприятие "Полярный переполох". Посетителей встретят анимационные персонажи Пингвин и Снеговик, которые проведут викторину на тему "Что мы знаем о пингвинах?". Дети, давшие правильные ответы, получат подарки. Кроме того, в рамках программы состоятся флешмоб "Танец маленьких пингвинят" и мастер-класс по изготовлению фигурок пингвинов из картона, цветной бумаги, бусин и клея.

25 января, в Татьянин день", на катке парка "Пионерский" будет организована программа "Сессия сдана, можно кататься!". Посетители смогут принять участие в играх, конкурсах и поэтическом турнире, а для гостей с именем Татьяна прозвучат специальные поздравления.

В 13:00 31 января в парке также проведут мероприятие "Рисуем солнышко". Несколько команд участников создадут большое изображение солнца при помощи сухих экологически безопасных красок на снежной поверхности парка.

"Программа начнется с танцевальной разминки и инструктажа по технике рисования. Каждая команда будет отвечать за свой фрагмент изображения. Краски можно смешивать непосредственно на снегу для создания разных оттенков", – отметила гендиректор Объединения культурных и досуговых центров Западного административного округа Анастасия Гладышева.

Все участники получат памятные подарки.

Ранее на платформе "Активный гражданин – детям" началось голосование за лучший каток. Для пользователей представлено 6 вариантов, в том числе каток в кинопарке "Москино", который находится в съемочных декорациях "Соборная площадь". Также дети смогут выбрать мультимедийную ледовую площадку в "Лужниках" с проекционными шоу.