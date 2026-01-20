Предприниматели подготовили семейные мероприятия в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные предприниматели подготовили семейные мероприятия с 21 по 25 января в рамках проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, в среду, 21 января, в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади пройдет мастер-класс по живому оригами, на котором гости смогут создать подвижные фигурки. Мероприятие состоится с 18:00 до 19:00.

Кроме того, позже здесь же можно будет попробовать создать эфирные ароматы. Принять участие в мастер-классах одновременно смогут не более 10 человек.

В свою очередь, в арт-павильоне "Фабрика подарков" в четверг, 22 января, проведут занятие по аппликации. Встреча пройдет с 18:00 до 19:00. Также желающие смогут посетить мастер-класс по созданию шелковой резинки для волос.

Вместе с тем в пятницу, 23 января, дети смогут принять участие в игровой программе анимационной компании "Ярко" в арт-павильоне. С 17:00 до 19:00 гостей катка ждет марафон "Мультибум" с мультфильмами "Доктор Динозавров" и "Улетная доставка". Для юных посетителей приготовили игры, творческий мастер-класс и викторину с призами.

На катке также пройдут уроки кибербезопасности. Их проведут в субботу, 24 января. В этот же день посетители смогут научиться работать с алмазной мозаикой – гости соберут небольшое изображение.

Далее, в воскресенье, 25 января, на катке состоится интерактивное представление с мультгероями при поддержке проекта "Союзмультпарк". На Болотной площади также пройдет мастер-класс по созданию натуральной и целебной соли для бани и ванны. Помимо этого, гостей будет ждать мастер-класс по изготовлению елочной игрушки из гипса.

Торгово-развлекательный центр "Нора" на проспекте Андропова приглашает на цирковое представление "Я люблю цирк" 24 января. В ресторане Vasilchuki Chaihona № 1 в этот день организуют праздник музыки.

Также развлекательные мероприятия для юных горожан подготовил и торгово-развлекательный центр "Ривьера" на Автозаводской улице. В программу 25 января вошли интерактивный игровой спектакль "Лего-шоу: приключения друзей", творческий мастер-класс "Создание супергеройской базы" и другое.

С 21 по 25 января в арт-пространстве "Холст" гостей ждет персональная выставка портретного фотографа Ольги Юсуповой. В эти же дни мультимедийное пространство "Большая страна" приглашает на выставку "Пушистая зима в большой стране: любимые питомцы и фольклор".

Бренд Zielinski&Rozen 24 и 25 января также организует мастер-классы для гостей Тверского бульвара.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей столицы ждут на мероприятиях в районе Солнцево и парке "Пионерский". Здесь в рамках проекта "Зима в Москве" проведут познавательную викторину, танцевальный флешмоб и мастер-классы.

В частности, 24 января в Солнцеве пройдет праздничное мероприятие "Полярный переполох". Посетителей встретят анимационные персонажи Пингвин и Снеговик, которые проведут викторину на тему "Что мы знаем о пингвинах?".