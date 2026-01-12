Движение возобновлено между станциями метро "Новогиреево" и "Новокосино"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Возобновлено движение поездов на участке между станциями метро "Новогиреево" и "Новокосино", передает пресс-служба Дептранса.

Ограничения действовали с 9 по 11 января в связи с работами по замене перекрестного стрелочного съезда. В этот период для обеспечения удобства пассажиров был запущен бесплатный автобусный маршрут Мосгортранса.

Всего в период с 05:20 до 02:00 для граждан курсировали около 20 автобусов особо большого класса. За это время ими воспользовались более 67 тысяч человек.

Помимо этого, у станций метро дежурили свыше 70 сотрудников Мосгортранса, Организатора перевозок и инспекторы ЦОМП, которые помогали пассажирам ориентироваться и строить маршруты с учетом изменений.

"В местах посадки и высадки всех желающих угостили свыше 1,5 тысячи литрами чая и 18 тысяч сладостями", – обратили внимание в ведомстве.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, ремонтные работы на этом участке были запланированы специально на выходные дни, когда пассажиропоток меньше.

"Чтобы поездки пассажиров оставались быстрыми и удобными, вдоль закрытого участка организовали бесплатный маршрут КМ. Для работы на нем задействовали свыше 30 водителей", – заключил вице-мэр.

Ранее москвичей предупредили о закрытии эскалатора на станции "Марьина Роща". Это необходимо для ремона техники. Работы на Люблинско-Дмитровской линии будут идти с 14 января по 15 апреля 2026 года. Ремонт затронет эскалатор, обслуживающий выходы № 2–5.

