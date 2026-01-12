Rostic's опроверг информацию о массовом закрытии ресторанов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российская сеть ресторанов быстрого питания Rostic's опровергла информацию о массовом закрытии ресторанов в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

"В Московском регионе порядка 400 ресторанов Rostic’s, ни о каком массовом закрытии речь не идет", – говорится в заявлении.

При этом в пресс-службе уточнили, что заведения сети периодически приостанавливают свою деятельность в связи с программой реновации в компании.

Информация о массовом закрытии точек быстрого питания ранее появилась в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА". Утверждалось, что на дверях заведений висели таблички с сообщением о том, что они не работают по техническим причинам.

Авторы канала утверждали, что всего за последние несколько недель ситуация коснулась не менее 6 ресторанов сети, расположенных по следующим адресам:



Перовская улица, дом 61а (ТРЦ "Перово молл");

Зеленый проспект, дом 62а (ТЦ "Шангал");

Большая Тульская улица, дом 11;

Нагорный проезд, дом 2б;

улица Сущевский Вал, дом 59;

Пролетарский проспект, дом 2а.

Причиной их закрытия, по одной из версий, было недовольство посетителей качеством обслуживания и еды. В частности, клиенты сообщали о длительном ожидании заказов, антисанитарных условиях в залах и испорченном мясе в бургерах.

Более того, один из посетителей ресторана на Большой Тульской улице утверждал, что сотрудники накладывали готовый картофель голыми руками, а вокруг здания наблюдалось большое количество крыс и мусора.

В середине декабря 2025 года стало известно о закрытии на улице Арбат последнего ресторана сети "Хлеб насущный". Заведения начали закрываться в ноябре из-за долгов перед поставщиками кондитерских изделий. В частности, претензии были предъявлены кафе-поставщиком Chaudeau из-за неоплаты отгруженных товаров.