Столичный суд временно остановил деятельность "Столовой № 1"

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Мещанский суд Москвы на 90 дней остановил деятельность "Столовой № 1", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным суда, заведение питания находится в муниципальном округе Мещанский на улице Рождественка.

ООО "МОСЕДА" признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Административное правонарушение классифицируется статьей 6.6 КоАП РФ, отметили в пресс-службе.

В конце февраля по той же причине столичный суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана быстрого питания Subway на улице Маши Порываевой в районе станции метро "Комсомольская".

До этого, в середине февраля, после сообщения о случае пищевого отравления Роспотребнадзор на 60 суток опечатал кулинарную лавку "Братья Караваевы" на Большой Грузинской. В общепите были выявлены нарушения технических регламентов по хранению пищевой продукции. Кроме того, в образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки.