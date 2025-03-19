Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" на юго-востоке Москвы

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Управление Роспотребнадзора по Москве временно закрыло ресторан "The Бык", расположенный на юго-востоке столицы, после изъятия из продажи 91,1 килограмма опасной для потребителей продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановый инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя Т. Л. Григоряна в связи с информацией СМИ о нарушениях требований законодательства РФ в ресторане на Душинской улице.

В ходе проверки были обнаружены многочисленные серьезные нарушения санитарных норм и технических регламентов. Все материалы сотрудники ведомства передали в Лефортовский суд города Москвы, который и принял решение о приостановке работы ресторана на 40 дней.

Ранее Мещанский суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана быстрого питания Subway на улице Маши Порываевой в районе станции метро "Комсомольская" из-за выявления нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

До этого Роспотребнадзор на 60 суток опечатал кулинарную лавку "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице Москвы после сообщения о случае пищевого отравления. В заведении выявили нарушения технических регламентов по хранению пищевой продукции.

