SHOT: на Арбате закрылся последний ресторан сети "Хлеб насущный"

Фото: ТАСС/RBC/Владислав Шатило

На улице Арбат в Москве закрылся последний ресторан сети "Хлеб насущный". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что заведения, относившиеся к этой сети, начали закрываться в ноябре этого года из-за долгов перед поставщиками кондитерских изделий. В частности, претензии были предъявлены кафе-поставщиком Chaudeau. Причина – неоплата отгруженных товаров.

В период с августа по октябрь 2025 года на компанию было подано 24 судебных иска, а за весь год – 44. По решению суда сеть должна выплатить свыше 22 миллионов рублей. При этом на рассмотрении находятся еще 13 исков на общую сумму более 38 миллионов рублей.

Компания "Роял бейкери", которая управляла ресторанами сети, стала банкротом в 2024 году. Сам "Хлеб насущный" подал заявление о признании банкротства в октябре 2025 года.

Ранее сеть магазинов "ВкусВилл" закрыла несколько торговых точек. Представители компании объяснили, что это связано с оптимизацией.

В частности, в первом квартале 2025 года были закрыты 238 магазинов, что стало самым высоким показателем среди крупных игроков рынка ретейла. В "ВкусВилле" также напомнили, что за 2024 год сеть открыла более 500 новых магазинов, значительно укрепив свои позиции на рынке.

