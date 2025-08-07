Москвовед Дедушкин объяснил, как закрытие ресторанов повлияет на популярность Патриарших

Шесть ресторанов прекратили работу на Патриарших прудах в течение трех месяцев. Эксперты связывают это с повышением стоимости аренды. В то же время отмечается и перераспределение потока отдыхающих с Патриков в другие модные районы столицы. Что ждет одну из самых популярных локаций города – в материале Москвы 24.

Ушли навсегда?

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Рестораны покидают район Патриарших прудов, которые много лет носят славу одной из самых модных и дорогих локаций столицы: как сообщают СМИ, только за последние три месяца там закрылось шесть заведений, среди которых старожил района 0,75 Please и проект ресторатора Александра Оганезова Amy. Еще один ресторан, Bocconcino, прекратит принимать посетителей в августе, сообщил телегам-канал "Патриаршие".

Сергей Миронов председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Всегда был жуткий ажиотаж), туда все пытались попасть. И арендодатели достаточно серьезно взвинтили цену за свои помещения. Кроме того, у нас есть спад потребительской активности.

В то же время москвичи отмечают перераспределение отдыхающих с Патриарших в другие модные районы столицы, к примеру в Хамовники, на Пресню или Большую Никитскую. По словам старшего директора и руководителя департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Зульфии Шиляевой, причиной закрытия ресторанов в том числе может быть изменение портрета посетителя.

"При среднем уровне аренды за помещение ресторана 200–250 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год площадью от 250 "квадратов" товарооборот для нормальной работы должен составлять как минимум 35–45 миллионов рублей в месяц. Для достижения подобного уровня средний чек должен быть достаточно высок. А на Патриках он сегодня падает из-за оттока платежеспособной публики в другие локации", – рассказала эксперт в беседе Агентством "Москва".

Наталья Перескокова эксперт по недвижимости В районе этой улицы сейчас формируется новый ресторанный полис в связи с высоким трафиком (). Он обеспечивается плотностью жилой застройки и плотностью бизнеса. Также сейчас в районе Большой Никитской еще можно найти помещения по выгодным ценам.

Большое количество модных ресторанов и кафе на Патриарших не раз становилось причиной конфликтов между жителями и посетителями, а также владельцами заведений. Скандалы, связанные с несоблюдением тишины, регулярно попадали в СМИ. К примеру, в 2017 году жители района пытались запретить местным заведениям работать после 23:00, чтобы избавиться от шума по ночам. В 2021-м им удалось добиться запрета на въезд в район для автомобилей без прописки или парковочного разрешения: ограничения действуют по вечерам пятницы, субботы и воскресенья с 19:00 до 01:00.

Кроме того, в 2025 году местные жители также начали бороться с лошадьми и средствами индивидуальной мобильности. В апреле они обратились к мэру с просьбой запретить в районе использование самокатов ввиду высокой травмоопасности, которая возникает из-за узких улиц и большого скопления людей. Под раздачу попали и мотоциклы – из-за громкой музыки и рева мотора по ночам. В то же время жители Патриарших писали заявления в Мосгордуму и другие инстанции с просьбой запретить выгул лошадей под окнами их домов в ночное время.

Архитектура или рестораны?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Патриаршие пруды не всегда были точкой притяжения для богемной аудитории и молодежи. Как рассказал в беседе с Москвой 24 москвовед и экскурсовод Алексей Дедушкин, в конце XIX века они были абсолютно непрестижным районом, где жило беднейшее студенчество. По его словам, модным местом Патрики стали в постсоветское время, и роль в этом сыграли несколько факторов.

"В период с конца XIX до середины XX века там стали строить доходные дома, в которых затем проживали множество деятелей культуры и партийных работников. Патриаршие пруды, Большая Никитская, Гранатный проезд стали излюбленным местом для проживания у руководства нашей страны, что добавило этому месту статусности и популярности", – рассказал Дедушкин.





Алексей Дедушкин москвовед Определенную лепту в атмосферу Патриарших прудов внес и роман Булгакова "Мастер и Маргарита".

В то же время именно популярность квартир в этой локации среди культурной интеллигенции, которая сохранилась и по сей день, стала толчком для открытия баров и ресторанов среднего и высшего ценового сегмента, добавил москвовед. Модные кафе начали появляться там в начале 2000-х годов, и с тех пор Патриаршие стали приобретать славу самого тусовочного места Москвы, которая достигла пика после 2015 года, указал Дедушкин.

Усиливает популярность района и тот факт, что он является уникальным в Москве, отметил экскурсовод.

"В столице сложно найти другое такое место, находящееся в самом центре города, при этом достаточно обособленное и тихое, без активного автомобильного движения", – пояснил эксперт.





Алексей Дедушкин москвовед Помимо этого, на Патриарших прудах историческая застройка бок о бок существует рядом с зеленью, с парком и водоемом. А главное – все это легкодоступно, то есть не нужно далеко ехать.

И все же обеспеченный контингент и молодежь, по мнению экскурсовода, привлекает в локацию не архитектура или уникальный ландшафт, а именно модные рестораны и бары. Поэтому закрытие и переезд гастрокластера с Патриарших в другие районы города может действительно сделать их менее "тусовочными". При этом атмосфера прудов, обусловленная в том числе их уникальностью, все равно будет притягивать москвичей, заключил Дедушкин.