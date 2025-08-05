Экскурсия и выставка редких фотографий пройдет в честь 310-летия усадьбы Кусково 9 августа

4 августа одна из старейших усадьб Москвы, принадлежавшая Шереметевым, – Кусково встретила 310-летний юбилей. Почему стоит посетить летнюю резиденцию графов и какие бесплатные мероприятия там пройдут – в материале Москвы 24.

Исторический комплекс

Фото: департамент культуры города Москвы

Старинной московской усадьбе Кусково исполнилось 310 лет. Этот архитектурно-парковый ансамбль, который являлся летней резиденцией Шереметевых, был сформирован в 1750–1770 годах. Сегодня здесь также находится единственный профильный Музей керамики в России.

Территория разделена на три части: центральная – с дворцом, павильонами и регулярным парком, а также "запрудная" и английский пейзажный парк "Гай".

На сегодняшний день регулярная часть этого исторического места с мраморной скульптурой, колонной, обелиском, основными архитектурными памятниками, каналами и прудами сохранилась лучше всего, отметил Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы бережно относимся к наследию и стараемся сохранить все, что дошло до нас. Поэтому в последние годы в усадьбе Кусково ведется комплексная реставрация. Уже обновили регулярный парк, фасады Дворца, Голландского и Итальянского домиков, павильон "Грот", Обелиск, Колонны со статуей Минервы.

Сейчас работы проходят в Швейцарском домике, а восстановление и благоустройство усадебного лесопарка закончилось в 2022 году, отметил мэр.

Исторический комплекс работал как музей с 1919 года, а сегодня на территории проводятся городские акции, выставки и фестивали, в том числе "Усадьбы Москвы". Благодаря этому больше миллиона желающих посещают Кусково каждый год.

В этом году тоже не обойдется без праздничных мероприятий, которые пройдут 9 августа. Каждый сможет посетить лекцию, посвященную утраченным архитектурным памятникам и редким сохранившимся предметам. Также всех желающих ждет бесплатная экскурсия по усадебному ансамблю и выставка с редкими фотографиями, которые были сделаны в 1883 году после первой реставрации.

Достопримечательности Кусково

Фото: департамент культуры города Москвы

Устройство резиденции граф Петр Борисович Шереметев начал с возведения Церкви во имя Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня – Всемилостивого Спаса. Это редкий памятник архитектуры выполнен в стиле аннинского барокко: согласно плану, он четырехугольный, возвышается на белокаменном цоколе и завершается главой с куполом. Стены украшены пилястрами, а в нишах барабана (цилиндрическая или многогранная часть здания, которая служит основанием для купола) находятся белокаменные скульптуры апостолов. Фигура ангела с раскинутыми крыльями поддерживает крест. На западном фронтоне расположен барельеф, где бог Саваоф, окруженный херувимами, восседает в облаках.

Храм в XVIII веке отличался богатым убранством: здесь находился резной иконостас со старинными образами в окладах, которые были украшены драгоценными камнями и жемчугом, а также золоченые царские врата, хоры и графская ложа. Сегодня церковь сохранила только поздние росписи на библейские и евангельские сюжеты середины XIX века, а также двухъярусное паникадило на восемнадцать свечей с фигурами серафимов.

В 1792 году рядом с церковью крепостные архитекторы А. Миронов и Г. Дикушин построили деревянную колокольню, тем самым "замкнув круг" в создании архитектурного ансамбля.

Главное сооружение усадьбы – Дворец, который в XVIII веке называли Большим домом. Он строился с 1769 по 1775 год известным архитектором К. И. Бланком в традициях каменной архитектуры. Однако в возведении фасада использовали дерево и цельные стволы, превращенные в колонны. И в итоге Большой дом стал образцом "деревянного классицизма".

Дворец возвели на высоком цоколе, а к главному входу сделали два пандуса с гипсовыми сфинксами для въезда карет. Большой дом предназначался для проведения роскошных приемов, но туда пускали только избранных гостей. В залах и гостиных сохранилась отделка XVIII века, включая карнизы, печи и камины, лепнину и резьбу, плафоны, зеркала в золоченых рамах и другое. Благодаря описям покоев, которые остались от управляющих графа Петра Борисовича Шереметева, были восстановлены парадные гостиные, камерные интерьеры и обстановочный комплекс комнат.

Голландский домик – своеобразный "архитектурный сувенир" первым встречал гостей, въезжавших через подземный мост. Он был возведен в память об эпохе Петра I, который увлекался Голландией, и являлся центром малого ансамбля на берегу залива – пруда. Планировка и архитектурные детали сооружения сохранились полностью: на первом этаже находятся кухня и передние сени, а на втором – зал и десертная.

Также сохранился архитектурный ансамбль Итальянского пруда: домик, грот и менажереи (домики для водоплавающих птиц).

Итальянский домик предназначался для "малых" приемов, а на первом этаже хранили редкие картины из бисера и цветного мрамора, модели иерусалимской и вифлиемской церквей и античную скульптуру. Фасад здания украсили высокие оконные проемы, балконы и лоджии – ажурные украшения, а завершение карниза – нарядная балюстрада.



Фото: департамент культуры города Москвы

Рядом со зданием, у восточного фасада, разбили и миниатюрный сад, где стояли мраморные скульптуры, символизирующие времена года.

Рядом находится грот, который создает иллюзию, будто из каменной вазы на куполе бьет фонтан, а вода "стекает" по крыше, колоннам и расходится кругами у основания. Фасады здания украшены золочеными решетками, которые находятся на дверях и окнах, а завершает "тему воды" стилобат (приподнятое основание, на котором возводится здание или его часть) в виде трех "растекающихся" ступеней. Внутри грота находятся зал и кабинеты. Некоторые стены расписаны "под мрамор", а другие создают имитацию северных и южных морей. В нишах расположены глиняные и деревянные "куклы", которые составляют половину человеческого роста и украшены речными и морскими раковинами.

Что интересно: художественное оформление грота длилось более десяти лет, выполнял его "гротических дел мастер" Иоганн Фохт. А сегодня это единственный в России павильон, сохранивший "гротическую" отделку с XVIII века.



Также частью резиденции является павильон "Эрмитаж", предназначенный для развлечений в тесном кругу. Необычное устройство этого здания помогало гостям оставаться наедине без прислуги. А в одном из кабинетов даже было установлено подъемное кресло, которое доставляло гостей на парадный второй этаж. Кроме того, в зале на первом этаже находился стол, который сервировали внизу и поднимали гостям после звона колокольчика. При этом каждая из тарелок могла опускаться и подниматься отдельно. Причудливый механизм работал вплоть до начала XIX столетия, но впоследствии подъемники, которые разобрали для починки, так и не восстановили.

К 1763 году в дворцово-парковом ансамбле была построена Большая каменная оранжерея, считающаяся самым большим павильоном. Помимо комнат с растениями, внутри располагался зал для танцев и игры музыкантов. В боковых резалитах находились комнаты для игр и приют садовника.

Сегодня в Большой каменной оранжерее расположен Музей керамики и Портретная галерея усадьбы Кусково, которая считается одной из самых ценных коллекций портретной живописи русской культуры XVIII века.



Фото: департамент культуры города Москвы

Также на территории усадьбы есть Регулярный парк. В его центре находится площадка с "ковром" из цветов. Дополнительным убранством стала мраморная скульптура и растения в кадках, которые выстрижены разными формами. Между аллеями высадили растения, которым придали геометрически правильные формы, а также "обрамили" рядами стриженой зелени.

В 2020 году парк реставрировали, восстановив лабиринт-розарий, где растет более 50 видов роз. Здесь находятся цветы, которые вывели еще в XVIII, XIX и XX столетиях. Лабиринт повторяет очертания раскрытого цветка, в центре которого расположены Солнечные часы.

Также в 1750 годы в северо-восточной части регулярного парка построили Американскую оранжерею. Она стоит на каменном фундаменте, ее крыши имеют разные наклоны, а "лежачие и стоячие" рамы ориентированы на юго-восток, юго-запад и юг. Угол наклона рам был рассчитан специально – для большего проникновения в здание солнечных лучей через зеленоватое стекло, особенно зимой. Это было сделано для выращивания тропических растений, которым необходимы определенные световой и тепловой режимы.