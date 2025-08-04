Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

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Одной из старейших усадеб Москвы исполнилось 310 лет. Кусково стало популярным местом для отдыха, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, усадьба – это и сохранившийся архитектурно-парковый ансамбль XVIII века, и единственный в стране специализированный Музей керамики.



Как напомнил Собянин, ансамбль летней резиденции Шереметевых сформировался в 1750–1770 годах. Ее территорию поделили на три части: "запрудную", центральную – с регулярным парком, дворцом и павильонами, и английский пейзажный парк "Гай". Наиболее полно сохранилась регулярная часть с мраморной скульптурой, обелиском и колонной, прудами, каналами и основными архитектурными памятниками.



"Мы бережно относимся к наследию и стараемся сохранить все, что дошло до нас. Поэтому в последние годы в усадьбе Кусково ведется комплексная реставрация. Уже обновили регулярный парк, фасады дворца, Голландского и Итальянского домиков, павильон "Грот", обелиск, колонны со статуей Минервы", – указал мэр Москвы.

Как музей усадьба открыта для посещения с 1919 года. Реабилитация и благоустройство лесопарка завершились в 2022 году. Однако сейчас специалисты проводят работы в Швейцарском домике. С 2025 года здесь проводятся выставки, акции и фестивали, в том числе "Усадьбы Москвы". Ежегодно Кусково посещают более 1 миллиона человек.

9 августа на территории усадьбы пройдут праздничные мероприятия. Все желающие приглашаются на лекцию, посвященную утраченным архитектурным памятникам и редким сохранившимся предметам, на бесплатную экскурсию по ансамблю и выставку редких фотографий Кусково, сделанных в 1883 году.

Ранее в Люблине была завершена реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова. Специалисты отреставрировали белокаменный цоколь, колонны и потолки галерей-колоннад, лестницы и их ограждения, промыли скульптуру, венчающий купол, расчистили лепной декор, устранив на нем небольшие трещины. Помимо этого, во дворце были заменены водосточные трубы, покрытия карнизов и оконные отливы.

