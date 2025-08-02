Собянин: завершена реставрация фасадов дворца Дурасова в усадьбе Люблино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершена реставрация фасадов дворца Н.А. Дурасова в усадьбе Люблино, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.



"Здание на Летней улице – выдающееся произведение русской усадебной архитектуры рубежа XVIII–XIX веков. Дворец возведен в необычной форме равноконечного креста с ротондой. Его части соединены двухрядной галереей колоннад. Архитектура дворца проникнута духом раннего классицизма", – рассказал мэр столицы.



Глава города отметил, что специалисты отреставрировали белокаменный цоколь, колонны и потолки галерей-колоннад, лестницы и их ограждения, а также промыли скульптуру, венчающий купол, и расчистили лепной декор, устранив на нем небольшие трещины.

Помимо этого, в дворце были заменены водосточные трубы, окрытия карнизов и оконные отливы.



При этом в ходе реставрационных работ залы дворца, в которых сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов, не были закрыты для гостей.



"Теперь во время прогулок по парку усадьбы снова можно любоваться и отреставрированными фасадами этого прекрасного памятника архитектуры", – заключил градоначальник.

Между тем в Москве также отреставрируют пустовавший долгое время усадебный дом XIX века в Серебряническом переулке. Здание в стиле неоклассицизма возвели в конце XVIII века. При его строительстве использовали руст, карнизы, сандрики, наличники и лепной декор. В XIX веке здание меняли и достраивали.