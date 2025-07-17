Запуск олимпийского мишки пройдет 19 июля в рамках проекта "Лето в Москве"

Стать участником масштабного спортивного фестиваля, выступить со стендапом или почувствовать себя дворянином можно, отправившись на площадки проекта "Лето в Москве" в предстоящие выходные. Одни из самых интересных мероприятий – в нашем материале.

Фестиваль спорта "Олимпийская Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Олимпийское настроение захватит столицу 19 июля. По всему Садовому кольцу будут расположены 12 тематических спортивных площадок. Основной станет Зубовская площадь: здесь пройдет открытие и закрытие фестиваля, а также старт и финиш шествия, которое перенесет гостей в атмосферу 1980-х (гости даже увидят запуск олимпийского мишки).

Также не обойдется без выступлений звезд, зарядки и других спортивных активностей.

Площадки будут работать с 11:00 до 16:30. Ознакомиться с их работой и адресами можно на сайте проекта.

Большой фестиваль бега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Еще один повод полюбоваться столицей на закате, а также при свете огней – масштабный фестиваль бега, который тоже пройдет 19 июля на Садовом кольце.

Все желающие смогут преодолеть на выбор одну из дистанций на 5, 10 или 15 километров. Не обойдется без разминок перед стартом и музыкальных выступлений.

Начало в 19:00. Подробности можно узнать здесь. Для участия необходима регистрация.

Мастер-класс по кикер-футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Необычное мероприятие пройдет в зоне отдыха "Тропарево" – там проведут мастер-класс по кикер-футболу. Это настольная игра, где участники смогут освоить технику ударов, отработать тактику защиты и атаки, а также прокачать реакцию и командное взаимодействие.

Все это будет происходить с 20:00 до 22:00 под руководством опытных инструкторов, которые не только дадут ценные советы, но и организуют мини-турниры. Подробнее – здесь.

"Молодежные вечера"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С 19 июля на ВДНХ будут проходить молодежные вечера, где в зависимости от тематики мероприятий каждый сможет или присоединиться к настоящему "Космическому балу" в павильоне "Космонавтика и авиация", или почувствовать себя стендап-комиком и артистом. Для выступлений подготовили уличную сцену.

Ближайший молодежный стендап пройдет 19 июля у павильона №19 с 20:00 до 22:30. Гостей в том числе будут развлекать лучшие комики из столичных вузов.

Ознакомиться с расписанием и условиями участия можно здесь.

Выходные по-дворянски

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Почувствовать себя представителем дворянского сословия можно будет на протяжении всех выходных. Например, 19 июля с 12:00 до 19:00 в парке усадьбы Воронцово пройдет "Ретроателье", где получится примерить исторические костюмы, дополнив их характерными аксессуарами ушедших эпох.

В это же время в музее-заповеднике "Царицыно" гости смогут прогуляться по прекрасному парку, составив компанию хозяевам усадьбы. Они не только пройдутся с гостями по улочкам, но и пригласят присоединиться к светской беседе о литературе и романсах, а еще расскажут о нормах этикета, характерных для XIX века.

А 20 июля события в парках поменяются местами. Познакомиться с мероприятиями более подробно можно здесь и здесь.

Мастер-класс по боям на палках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помериться силой можно будет 20 июля с 10:00 до 12:00 на площадке в Михайловском сквере. Организаторы обещают увлекательное и динамичное занятие, сочетающее в себе техники безопасного владения этими "инструментами", а также основы боевых искусств. Мастер-класс поможет научиться базовым ударам и отточить мастерство.

Подробности – на сайте проекта.

"День гигантских игр"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов



20 июля парк у прудов "Радуга" станет местом притяжения всех любителей настолок с 13:00 до 18:00. Гости смогут попробовать свои силы в дженге, вспомнить тактику крестиков-ноликов, размяться, отважившись на твистер, а также обыграть соперника в домино.

Регистрация на игры не требуется, все мероприятия – бесплатны.