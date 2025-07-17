Квест, мастер-классы и концерты подготовил кинопарк "Москино" 19 и 20 июля

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

В выходные дни, 19 и 20 июля, гостей кинопарка "Москино" ждут выступления музыкантов, кинопоказы, постановочные съемки и другие мероприятия, передает портал мэра и правительства Москвы.

На площадке "Театр Гонзаги" 19 июля в 17:00 пройдут концерт оперного певца Григория Голицына, который известен выступлениями в операх "Пиковая дама" и "Иоланта". В 18:00 состоится творческий вечер, во время которого артист поделится профессиональным опытом и ответит на вопросы гостей. Для посещения нужно приобрести билет.

В субботу и воскресенье в 14:00 и 15:00 на сцене выступят солисты цыганского театра "Ромэн". Они исполнят песни из фильма "Табор уходит в небо", а также композиции "Ручеек", "Мохнатый шмель", "Смуглянка" и другие.

Послушать музыку из фильмов в исполнении коллектива "Две реки" можно будет на площадке "Уездный город" 19 и 20 июля в 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30. А в "Питерском баре" в 13:00 и 18:00 выступит дуэт Limoncello. В 14:00 и 16:00 этот же коллектив выступит на площадке "Москва 1940-х годов". Посещение входит в стоимость входного билета в кинопарк.

Возле "Ступеней рейхстага" с 13:00 до 18:30 будет выступать коллектив "Авансцена", он исполнит военные песни "Темная ночь", "Катюша и другие".

Кроме того, в субботу и воскресенье с 12:30 до 18:00 возле натурного хромакея пройдут мастер-классы диджея. Посещение также входит в стоимость входного билета в кинопарк.

В эти выходные посетители кинопарка смогут принять участие в постановочных съемках. С 12:00 до 19:00 на площадке "Уездный город" гости смогут почувствовать себя актерами фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Желающих ждет примерка ретрокостюмов, марш в окружении советских плакатов и декораций.

Постановочные съемки фильма "Берегись автомобиля" пройдут в то же время, но на площадке "Москва 1940-х годов". Все желающие получат видеоролик со съемок.

В "Ковбойском городке" с 12:00 до 18:00 в оба дня можно принять участие в иммерсивном квесте "Странное дело о пропавших коровах" и найти злоумышленника, похитившего стадо.

Также в кинотеатре "Москино кинопарк" в эти выходные запланированы кинопоказы. Можно будет посмотреть фильм "Три богатыря. Ни дня без подвига – 2", "На деревню дедушке", "Материалистка", "Плагиатор". Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра.

Этим летом в столице проходит ряд мероприятий для любителей кино. Например, в парке "Зарядье" до 7 сентября устраивают показы классики советского кино с 35-миллиметровой пленки. Например, 20 июля можно будет посмотреть фильм "Дети капитана Гранта".

До 31 июля в Музее кино на ВДНХ работает выставка "Последнее лето детства", на которой представлены фотографии со съемок, эскизы костюмов и декораций, а также мемориальные предметы. Все они связаны с известными кинолентами "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Сто дней после детства", "Вам и не снилось…" и другими.

Те, кто хочет просто отдохнуть за просмотром любимых фильмов, могут посетить киносеансы под открытым небом в столичных парках. Теплыми вечерами с июня по август здесь показывают картины на любой вкус: от классики до научно-популярных лент и комедий. А по выходным проводят тематические киновечера и ночные чтения.