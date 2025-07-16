Гости "Лета в Москве" почувствуют атмосферу пионерского лагеря в Музее кино на ВДНХ

Этим летом столица приготовила для киноманов множество мероприятий, начиная от экскурсий по киностудии, заканчивая просмотром картин под открытым небом. О самых интересных событиях – в нашем материале.

Кинолето в "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Парк "Зарядье" в рамках проекта "Лето в Москве" перенесет гостей в прошлое, устраивая до 7 сентября показы классики советского кино с 35-миллиметровой пленки, используя кинопередвижку. В пространстве под куполом большого и малого амфитеатров можно пересмотреть или, наоборот, впервые открыть для себя работы режиссеров Татьяны Лиозновой, Владимира Меньшова, Аллы Суриковой, Карена Шахназарова и других. Причем каждую картину представляют известные актеры, а также культурные и общественные деятели.

К примеру, 18 июля гости смогут побывать на показе фильма "Два капитана", 19-го увидеть картину "Земля Санникова", а 20-го – "Дети капитана Гранта".

Вход свободный, а подробное расписание можно увидеть на сайте.

Пионерское лето

Фото: пресс-служба ВДНХ

До 31 июля в Музее кино на ВДНХ работает выставка "Последнее лето детства". В рамках "Лета в Москве" здесь можно узнать о феномене подросткового кино, а также прочувствовать тонкую грань между детством и взрослением, которую организаторы решили передать через образ пионерского лагеря и каникул.

Подборка материалов для экспозиции соответствующая: фотографии со съемок, эскизы костюмов и декораций, а также мемориальные предметы. Все они связаны с известными кинолентами "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Сто дней после детства", "Вам и не снилось…" и другими.

Но просмотром экспонатов выставка не ограничивается. Гости могут поиграть с настоящим пионерским барабаном, вспомнить, как запускается воздушный змей, почувствовать себя на медосмотре, взвесившись на весах, и многое другое.

Вход осуществляется по билетам, однако экспозиция бесплатна для выпускников российских школ, поэтому нужно взять с собой паспорт и копию (или оригинал) аттестата за 2025 год. Подробнее – здесь.

Узнать легенды знаменитой киностудии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В честь 110-летия Киностудии им. М. Горького всех желающих приглашают узнать тайны создания легендарных фильмов в рамках проекта "Лето в Москве". Заглянуть за кулисы съемочного процесса, пройтись по знаменитым коридорам, увидеть костюмы, реквизит, кинотехнику, а также локации, где создавались известные ленты можно будет на экскурсии. Здесь же расскажут любопытные истории как об известных людях, так и о тех, кто в силу специфики работы остался в тени, но внес огромный вклад в создание фильмов.

Если попасть на экскурсию в солнечный день, то для посетителей будет открыт сквер с "Аллеей звезд".

Экскурсии проводят по четвергам, с расписанием можно ознакомиться на сайте проекта "Лето в Москве".

Ко Дню Военно-морского флота

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В свою очередь, кинотеатры "Москино" приглашают на бесплатные кинопоказы ко Дню Военно-морского флота 27 июля. Гости смогут увидеть фильмы "Бронекатер" и "Семь пар нечистых", которые помогут по-новому взглянуть на историю отечественного флота.

Первая картина документальная, рассказывающая о том, как в 2017 году в Волгограде со дна реки Волги подняли бронекатер "БК-31" с останками членов экипажа, запасами оружия и боеприпасов. Все это косвенно подтвердило версии историков об "особенных" заданиях краснофлотцев. Также известно, что такие суда принимали участие в Сталинградской битве, а также строились по спецзаказу НКВД.

Сюжет второго фильма перенесет зрителей в 1941 год на корабль, находящийся в открытом море. Картина покажет, как в одном пространстве могут сосуществовать люди (заключенные и охранники), которые ненавидят друг друга. И что меняется, когда у них появляется общий враг.

Для посещения будут открыты кинотеатры "Сатурн", "Космос", "Спутник" и "Искра". Нужна предварительная регистрация.

Под открытым небом

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Те, кто хотят просто отдохнуть за просмотром любимых фильмов, могут посетить киносеансы под открытым небом в столичных парках. Теплыми вечерами с июня по август здесь показывают картины на любой вкус: от классики до научно-популярных лент и комедий. А по выходным проводят тематические киновечера и даже ночные чтения. Любители интеллектуальных игр тоже будут довольны: для них устраивают киновикторины.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте "Лета в Москве".