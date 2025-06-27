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27 июня, 16:42

Культура

Летний кинотеатр "Москино" открылся в парке "Музеон"

Фото: Пресс-служба кинопарка "Москино"

Летний кинотеатр "Москино" начал работу в парке искусств "Музеон". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры.

Площадка будет доступна для посещения весь теплый сезон. Горожане смогут насладиться просмотром лент в одном из самых известных парков города, уточнили в ведомстве.

Открытие кинотеатра состоялось 26 июня. Мероприятие стартовало с выступления группы "Город 312". Музыканты исполнили свои самые популярные хиты, после чего провели автограф-сессию.

Затем прошел показ романтической мелодрамы "Питер FM". Зрителей познакомили с фильмом продюсер Елена Гликман, исполнительница главной роли Екатерина Федулова и актер Павел Басов.

В рамках работы площадки зрителей ждут авторские ленты, новинки кинопроката, фестивальные хиты и мировая классика. Причем картины будут показывать не только в дубляже, но и в оригинальной озвучке с субтитрами.

Например, с 28 по 29 июня состоятся сразу несколько сеансов, состоящих из:

  • сборника из 11 короткометражных фильмов режиссера Джима Джармуша в черно-белой гамме "Кофе и сигареты";
  • российского фэнтезийного фильма "Мастер и Маргарита";
  • вампирской драмы "Выживут только любовники";
  • художественной картины Паоло Соррентино "Партенопа".

Приобрести билеты и узнать расписание можно найти на официальном сайте "Москино".

Между тем фильмы из золотого фонда отечественного кинематографа показывает проект "Кинолето в Зарядье". Сеансы будут проходить по выходным и праздничным дням до 7 сентября.

Картины с 35-миллиметровой пленки будут воспроизводить с использованием кинопередвижки. Каждый фильм представят известные режиссеры, актеры, киноведы и другие специалисты. Программа включает показ 30 картин из коллекции Госфильмофонда РФ, киноконцерна "Мосфильм", Музея кино и "Москино".

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