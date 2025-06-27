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27 июня, 07:45

Культура

Шоу "Алжирские львы" представят в кинопарке "Москино"

Шоу "Алжирские львы" представят в кинопарке "Москино"

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В кинопарке "Москино" 27 июня пройдет показ шоу "Алжирские львы". Артисты продемонстрируют трюки в жанре иллюзии с участием льва. Также там выступят акробаты, жонглеры и клоуны.

Кроме того, на 2-й Останкинской улице состоится праздник мороженого. Горожане смогут не только попробовать разные сорта десерта, но и научиться готовить лакомство. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы по декорированию и созданию этой сладости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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