Шоу "Алжирские львы" представят в кинопарке "Москино"

В кинопарке "Москино" 27 июня пройдет показ шоу "Алжирские львы". Артисты продемонстрируют трюки в жанре иллюзии с участием льва. Также там выступят акробаты, жонглеры и клоуны.

Кроме того, на 2-й Останкинской улице состоится праздник мороженого. Горожане смогут не только попробовать разные сорта десерта, но и научиться готовить лакомство. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы по декорированию и созданию этой сладости.

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