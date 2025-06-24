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24 июня, 06:50

Культура

"Моя Москва": Дарья Повереннова. Часть 1

"Моя Москва": Дарья Повереннова. Часть 1

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Заслуженная артистка России Дарья Повереннова родилась в Москве и провела все детство, юность и молодость в Таганском районе.

Быть переводчиком, как планировали родители, она не захотела – ее интересовал театр и актерская жизнь. Ее дед – народный артист РСФСР Сергей Лукьянов, бабушка – балерина Надежда Тышкевич, а мама – актриса театра на Таганке Татьяна Лукьянова.

В этом выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Таганскому району, артистка вспомнит, как в ее детстве померкло Солнце, почему однажды за фурором последовал нагоняй, а также откроет другие секреты своей Москвы.

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