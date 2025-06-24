Программа Дня молодежи объединит 250 площадок по всей Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве стартовала программа, посвященная Дню молодежи. Она объединит 250 площадок по всему городу, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Программа охватит площадки проекта "Лето в Москве". В их числе ВДНХ, парки, музеи, культурные центры и прочее. Самым масштабным станет фестиваль "День молодежи", его основные мероприятия пройдут на Болотной площади.

Как отметила вице-мэр, фестиваль будет посвящен патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству.

"Его главная тема – "Знай. Люби. Гордись. Приумножай". Ребят ждут встречи с участниками СВО, экскурсии, благотворительные акции, соревнования и мастер-классы", – отметила Сергунина.

На фестивале выступят молодые музыканты и популярные артисты, а эксперты проведут консультации и помогут определиться с будущей профессией. Также гостям предложат присоединиться к художественным пленэрам.

Более 40 мероприятий подготовили культурные площадки города. Программа включает в себя викторины, мастер-классы, лекции и спортивные турниры.

Например, на ВДНХ организуют несколько экскурсий, в том числе в центре "Космонавтика и авиация". Будет работать книжная выставка "Молодость – это фантастика" в Культурном центре ЗИЛ, гостей также ждут на поэтическом марафоне в Доме А. Ф. Лосева.

Кроме того, в Измайловском парке пройдет молодежный межнациональный фестиваль с различными активностями. В музее-заповеднике "Коломенское" выступят оркестры и джазовые коллективы, а в государственном Дарвиновском музее можно будет принять участие в видеоэкскурсии со спецэффектами "Многообразие жизни на Земле" и квесте.

В Доме культуры "Культурный центр" при поддержке общества "Знание" покажут документальный фильм, посвященный российским студенческим отрядам. В Доме культуры "Михайловское" пройдет фестиваль "ТиНАО. Притяжение". На летней веранде культурного центра "Зеленоград" барабанщики представят проект "Ритмы города".

На окружных площадках проведут спортивные турниры. Посмотреть афишу мероприятий можно на портале "Молодежь Москвы" и сайтах учреждений.

Вместе с тем для столичной молодежи на лето подготовили творческий и патриотический выездные лагеря. В частности, с 28 июня по 4 августа будет открыт лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето" для спортсменов, волонтеров, а также участников патриотических клубов и студенческих организаций.

Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.