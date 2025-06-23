Молодежь Москвы навестит ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичная молодежь поздравит ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции "Помощь нашим героям". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя проекта "Молодежь Москвы" Маргариту Савинкину.

Акция пройдет в преддверии 80-й годовщины парада Победы 1945 года. Активисты проекта навестят участников войны и передадут им подарки. По словам руководителя проекта, целью проведения акции является сохранение исторической памяти.

"Мы считаем, что встреча молодежи с ветеранами станет и знаком уважения, и возможностью для молодых людей узнать о тех исторических событиях из уст самих ветеранов", – отметила Савинкина.

Кроме того, в этом году москвичи не только отметят юбилей исторического парада, но и внесут свой вклад в сохранение наследия героев – через организацию мероприятий и съемку фильмов.

Как поделилась активистка направления "Город героев" проекта "Молодежь Москвы" Мария Меркулова, встречи с ветеранами позволяют узнать живую историю, которая остается актуальной и важной.

"Мы последнее поколение, которое сможет настолько близко соприкоснуться с историей и вживую выразить ветеранам благодарность за их подвиг", – подчеркнула она.

Для участия в акции необходимо подать заявку на портале.

Вместе с тем на Красной площади заработал иммерсивный музей под открытым небом. Посетить его можно по 24 июня, экспозиция приурочена к 80-й годовщине парада Победы. В музее предусмотрено несколько тематических зон, в числе которых "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина" и парк победителей.