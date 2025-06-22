Акция "Сад памяти" прошла в 83 странах в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В 2025 году международную акцию "Сад памяти" поддержали в 83 странах. Об этом сообщает пресс-служба зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко.

По ее словам, этот показатель является рекордом за все шесть сезонов проведения проекта. В этом году впервые деревья были высажены в таких странах как Ангола, Гвинея, Дания, Индонезия, Иран, Ирландия, КНДР, Кот-д'Ивуар, Литва, Норвегия и других.

Как подчеркнула депутат, волонтеры и официальные представители разных стран ежегодно поддерживают проект.

"Свыше 27 миллионов высаженных деревьев по всему миру в память о 27 миллионах погибших советских граждан в годы войны – это дань уважения их подвигу, который чтят как в России, так и за рубежом", – сказала Занко.

Как сообщалось ранее, акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла в ночь на 22 июня в Москве. Тысячи людей собрались на площади перед Музеем Победы. Они почтили память погибших минутой молчания и зажгли ровно 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.