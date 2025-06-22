Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин обратился к москвичам в День памяти и скорби.

"84 года назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война – самая страшная война в истории человечества", – написал мэр в своем телеграм-канале.



Глава города подчеркнул, что на защиту Родины встал весь советский народ, который за четыре года войны явил миру образец несгибаемой стойкости, массового героизма и самоотверженности во имя Отчизны.

Победа была завоевана ценой десятков миллионов жизней, напомнил градоначальник. По его словам, примерно 400 тысяч москвичей так не вернулись домой, то есть почти каждый второй из ушедших на фронт.



"Мы склоняем головы перед памятью погибших в священной войне, восхищаемся беспримерным подвигом победителей. И передаем новым поколениям бесценное наследие наших героических ветеранов. Вечная слава и вечная память павшим за свободу и независимость Родины", – заявил Собянин.

В День памяти и скорби в центре Чистопрудного бульвара пройдет программа "Петь для России". Выступление состоится в 18:00 в ротонде с колонами в рамках проекта "Лето в Москве".

В мероприятии примут участие студенты третьего курса Российского института театрального искусства – ГИТИСа, мастерской народного артиста России профессора Дмитрия Бертмана. Режиссером выступила Галина Тимакова, доцент, заслуженный работник культуры, педагог по режиссуре и актерскому мастерству.

Молодые артисты исполнят песни, которые являются символами Великой Отечественной войны. В программе мероприятия – "Синий платочек", "Десантный батальон", "Баллада о матери", "Романс Женьки" из оперы "А зори здесь тихие" и другие.