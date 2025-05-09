Московские школьники озвучили письма участников Великой Отечественной войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы

Главархив Москвы и столичный департамент образования и науки представили проект "Слово с фронта: письма военных лет" по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем собраны 80 видеороликов, которые были основаны на материалах архива и подготовленных школьниками и студентами писем, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Цель проекта – показать силу человеческих эмоций и переживаний, выраженных в подлинных фронтовых письмах, которые горожане передали на хранение в Главархив Москвы, и увековечить память о воинах и их семьях", – отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект предоставил школьникам возможность прикоснуться к личным историям участников войны. Среди них есть письма политрука стрелкового батальона Льва Вексельмана и младшего лейтенанта Александра Чернявского, обращенные к женам и детям, треугольники снайпера Натальи Ковшовой для родителей.

К каждому письму прикреплены архивные фотографии и кадры военной хроники. Посмотреть видеоролики можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в зале "1941–1945 годы".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что горожане за 6 лет передали проекту "Москва – с заботой об истории" на хранение более 20 тысяч семейных реликвий. В их числе фотографии, письма, документы и предметы времен Великой Отечественной войны, а также фото- и видеопленки с советского времени до 2000-х годов. Кроме того, нескольким семейным реликвиям был присвоен статус особо ценных документов.

