"Вечерняя Москва" подготовила спецвыпуски газеты ко Дню Победы

Фото: Владимир Баранов/"Вечерняя Москва"

Издание "Вечерняя Москва" ко Дню Победы подготовило комплект черно-белых спецвыпусков газеты – номера от 9 мая и 25 июня 1945 года. Такие газеты держали в руках москвичи сначала в день всенародного торжества, а потом после исторического Парада Победы.

Для медиахолдинга эти выпуски важны, ведь "Вечерняя Москва" тогда была единственной городской газетой, которая не прерывала свою работу в годы Великой Отечественной войны, храня верность патриотическому долгу, отметил гендиректор издания Георгий Рудницкий.

Спецкомплекты получили все ветераны и гости, которые пришли на Красную площадь 9 мая на Парад Победы.

"Сегодня (9 мая 2025 года. – Прим. ред.) вся страна празднует не просто юбилейную дату, это очень личный праздник для каждого из нас. Мы отмечаем, с одной стороны, героическую победу прошлых поколений и воспитываем память у будущих поколений. Мы помним и гордимся теми, кто подарил спокойствие нашей стране и всему миру, от души поздравляем всех с Днем Великой Победы! Слава защитникам Отечества!" – сказал главред газеты Александр Куприянов.

Между тем в Москве появился сквер Воинской Славы. Он расположен неподалеку от пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля в Зябликове. По словам Сергея Собянина, сквер получил свое название в честь 80-летия Победы в ВОВ. Кроме того, там установлена стела в честь 75-летия Победы.