Собянин: в честь 80-летия Победы на юге Москвы появился сквер Воинской славы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Зеленая территория расположена неподалеку от пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля в районе Зябликово. Мэр уточнил, что сквер получил такое название в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.

Там также была установлена стела в честь 75-летия Победы. Сейчас в сквере на постоянной основе проводятся мероприятия в рамках празднования памятных дат и в целях патриотического воспитания.

Ранее "Стены памяти" появились на станциях метро "Маяковская" и "Курская". По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, таким образом транспортный комплекс чтит память героев столичного метрополитена, которые защищали Родину в период Великой Отечественной войны.

На "Стенах памяти" пассажиры могут познакомиться с именами 226 сотрудников подземки, погибших на фронте. В аванзале "Курской" представлена история подвига Александра Евстафьева, который был слесарем-обходчиком в электродепо "Северное", участвовал в битве за Сталинград и прошел всю войну.



Фотовыставка "Музыка Победы" открылась в сквере Московского метрополитена



