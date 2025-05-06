Вход на выставку "1 418 дней" в Третьяковской галерее будет бесплатным 9 и 17 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Вход на выставку "1 418 дней. К 80-летию Великой Победы" в Третьяковской галерее в Москве будет бесплатным 9 и 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В указанные дни гости смогут посетить выставку бесплатно, оформив электронный билет на сайте галереи.

"Выставка "1 418 дней. К 80-летию Великой Победы" предлагает взглянуть на события 1941–1945 годов глазами художников и через их произведения, передающие всю глубину человеческих переживаний того времени", – говорится в сообщении.

В экспозиции представлены более 250 произведений – картины, графика и скульптуры.

Кроме того, столичных музеях и выставочных залах организуют около 150 событий в честь Победы в Великой Отечественной войне. Посетить выставки, лекции, кинопоказы и другие мероприятия можно будет на 56 площадках.

Также в честь 80-летней годовщины Победы для посетителей открылась тематическая выставка, организованная центрами госуслуг "Мои документы" и Главархивом в рамках проекта "Москва – с заботой об истории".