Выставка "80 лет Победы" открылась в офисах "Мои документы"

Фото: Главархив Москвы

Выставка "80 лет Победы", организованная центрами госуслуг "Мои документы" и Главархивом в рамках проекта "Москва – с заботой об истории", открылась для посетителей. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Все желающие смогут посмотреть на новую экспозицию в 30 центрах госуслуг, а также на сайте Главархива. В районных офисах выставка будет открыта с 08:00 до 20:00, а во флагманах – с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Гости узнают, сколько знамен водружено на Рейхстаг и какое из них было ключевым, а также о том, как проходил первый парад в Москве в честь Победы в Великой Отечественной войне. Истории москвичей, проживших военное время, представлены на выставке благодаря их потомкам, которые передали всю информацию в Главархив.

Также для экспозиции была создана инфографика, которая поможет посетителям понять, насколько масштабной была Великая Отечественная война. Взрослые смогут проверить свои знания о военном времени с помощью викторины, которая будет проводиться на тач-панели. Для юных гостей будут организованы интерактивные занятия.

Ранее Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли мультимедийную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе, которая получила название "Путь к Победе". Экспозиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам мэра, благодаря реалистичным историческим реликвиям и панорамам посетители музея смогут почувствовать величие и героизм народа в период ВОВ. Любимова уточнила, что участниками проекта стали около 100 музеев. Предметы экспозиции будут меняться в зависимости от событий и памятных дат.

